Tra fine agosto e la prima metà di settembre, ritorna a Villa Verde l’appuntamento con la rassegna letteraria “Parole nel Bosco”. L’evento è curato dalla Biblioteca comunale “Antoni Cuccu”, in collaborazione con l’associazione “Bàini2.0”.

Tre gli ospiti della manifestazione, nella suggestiva e fresca location di “Mitza Margiani”, pronti ad incontrare i lettori. La prima iniziativa è in programma giovedì 28 agosto, con la presenza di Gesuino Némus e le tragicomiche avventure del famoso paese di Televras e dei suoi indimenticabili abitanti.

Presenterà il nuovo romanzo “La Donna che Uccideva le Fate”, fresco di stampa. Una storia in cui il mistero si intreccia con la realtà, superando ancora una volta ogni fantasia. L’appuntamento è alle 17.30.

