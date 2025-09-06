Il Comune di Villa Verde ha pubblicato il bando per l’assegnazione delle borse di studio a favore degli studenti, appartenenti a famiglie svantaggiate, frequentanti le Scuole Secondarie di I° e II° grado nell’anno scolastico 2024/2025. Tra i requisiti per poter usufruire del beneficio, la residenza anagrafica a Villa Verde e un Isee non superiore a 20mila euro, oltre ad una valutazione non inferiore al “buono” per la Secondaria di I° grado e la media del 7 per gli studenti della Secondaria di II° grado.

Verranno assegnate in totale 5 borse di studio: 2 da 80 euro ai ragazzi delle Medie, una da 100 euro per chi frequenta la prima e seconda classe delle Superiori e 2 borse da 120 euro per quelli dalla terza alla quinta classe delle Secondarie di II° grado. Le richieste andranno presentate all’Ufficio Protocollo dell’ente via e-mail (amministrativo@comune.villaverde.oristano.it) o Pec (comune.villaverde@legalmail.it) entro il 18 settembre.

