Visita istituzionale questa mattina al Comune di Santa Giusta da parte del colonnello Steven Chenet, comandante provinciale dei carabinieri di Oristano. È stato accolto dal sindaco Andrea Casu e dalla Giunta comunale. Poi ha espresso il proprio ringraziamento per la vicinanza giornalmente dimostrata da tutte le articolazioni comunali all'Arma per la risoluzione delle problematiche del territorio in stretta aderenza ai bisogni dei cittadini.

«Come negli altri comuni della Provincia - spiega Chenet - a Santa Giusta è presente il Comando Stazione Carabinieri, presidio di legalità ma anche punto di coesione sociale che supportato dalle altre articolazioni del Comando Provinciale, Compagnia Carabinieri di Oristano e le Unità Investigative ed Informative ed in sinergia con le altre Forze di Polizia, garantisce il controllo del territorio l'ordine e la sicurezza pubblica sotto la direzione e il coordinamento del prefetto».

Chenet ha ancora una volta sottolineato l'importanza di instaurare un forte legame con i cittadini, i quali vedono nelle stazioni dell'Arma dei presidi di vicinanza e rassicurazione. Il sindaco ha voluto ringraziare i carabinieri per il supporto e l'attenzione che hanno sempre rivolto al territorio.

