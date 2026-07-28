Villa Verde, giovedì 30 luglio appuntamento con "Mi ritorni in Mente"La serata avrà inizio alle 21.30, nel cortile della Biblioteca
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Proseguono, a Villa Verde, gli appuntamenti del cartellone di “Biblioteca sotto le Stelle”, il calendario delle iniziative proposte dalla Biblioteca comunale “Antoni Cuccu”, in collaborazione con il Comune, nei mesi di luglio e agosto.
Giovedì 30 luglio, nel cortile della struttura, sarà protagonista la musica italiana d’autore con la serata “Mi ritorni in Mente”.
Una serata che sarà in collaborazione con l’associazione culturale “Palazzo d’Inverno”. Protagonista delle canzoni del recente passato, la voce di Irina Arozarena, che attraverserà la canzone italiana accompagnata da Sebastian Marino al piano e Alejandro Arozarena alla tromba.
La serata avrà inizio alle 21.30, nel cortile della Biblioteca.