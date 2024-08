Passa con l’astensione della minoranza a Ghilarza l’assestamento al bilancio. La capogruppo Eugenia Usai ha chiesto dei chiarimenti in particolare su alcune cifre.

È stato il sindaco Stefano Licheri a spiegare che i 105mila euro di cui si chiedeva conto serviranno per acquistare un mezzo antincendio. Spostati poi i soldi che sarebbero serviti per sistemare le torri faro al campo sportivo e la minoranza ha espresso preoccupazione al riguardo. Licheri ha garantito che saranno ripristinati.

Approvato all’unanimità il regolamento per l’assegnazione dei contributi economici ad integrazione del reddito e per l’inserimento in strutture residenziali e semi residenziali. Uno strumento di cui il Comune era sprovvisto.

«Nel predisporlo si è tenuto conto del percorso fatto negli anni ed è comunque sempre migliorabile», hanno detto il sindaco e l’assessora Laura Manca. E lei ha aggiunto: «Si è lasciato anche un margine di discrezionalità all’ufficio dei servizi sociali visto che le situazioni concrete non sono sempre uguali».

Eugenia Usai ha chiesto se fosse certo che per gli inserimenti in struttura pagasse il Comune di provenienza e così è. Approvato anche l’ingresso di Samugheo nella Scuola civica di musica Guilcier Barigadu con capofila il Comune di Ghilarza. «Una mole di lavoro non indifferente», hanno detto dall’esecutivo. In apertura della seduta, su sollecitazione del comitato spontaneo del Guilcier, la Usai ha chiesto la disponibilità dei consiglieri per autenticare le firme per la proposta di legge di Pratobello 24.

