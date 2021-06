Ben venti roghi divampati in poche ore in altrettante zone dalla Sardegna.

I fronti più impegnativi per le squadre anti-incendio dell’Isola a Pula e Solarussa.

Nel primo caso le fiamme hanno attaccato la zona di Is Iscas, in particolare campi incolti e la vegetazione lungo il rio Pula. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Forestale e di Forestas via terra e anche un elicottero

A Solarussa il fuoco ha mandato in fumo circa due ettari di pascolo incolto, nella zona di Is Cuccurus, minacciando anche alcune abitazioni, per fortuna senza conseguenze.

In azione, oltre a un mezzo aereo, la Forestale, assieme al personale del Nucleo GAUF di Oristano e a una squadra dei vigili del fuoco.

(Unioneonline/l.f.)

