Quattro giorni di festa, a Usellus, in onore di Santa Lucia, organizzati dall’omonimo Comitato 2025 e dal Comune. Il via venerdì 5 settembre con la giornata dedicata a bambini e giovani: alle 17 laboratorio creativo con i colori, alle 18.30 i giochi per i più piccoli, alle 22 la cover band “Duckies Band” e alle 24 Dj Ale Zeta. Sabato 6 settembre, alle 17, la processione dalla parrocchia di San Bartolomeo alla chiesetta campestre di Santa Lucia, a cui seguirà la messa. Alle 22, spazio al concerto dei “Bertas” e alle 24 i deejay Fabio Camerada e Guido Marongiu. Domenica 7 settembre, alle 11, la messa nella chiesetta campestre; alle 18.30 la processione di rientro del simulacro dalla chiesa campestre alla parrocchia; all’arrivo i fuochi artificiali e alle 22 musica etnica e balli con “Abacada”. Infine, lunedì 8 settembre alle 10.30, ancora la processione del simulacro per le vie del paese e, a seguire, la messa solenne.

© Riproduzione riservata