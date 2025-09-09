Venerdì 12 settembre a Escovedu, frazione di Usellus, si parlerà di rugby e di storie di vita. Alle 18, nei locali delle ex scuole elementari, ora sede dell’associazione “Escovedu in Movimento” l’incontro con Ian McKinley che dialogherà con Stefano Pisu, interventi di Marco Atzori, e presenterà il suo libro "Seconda Chance - La mia rinascita nel rugby".

McKinley era un promettente talento del Leinster e della Nazionale irlandese Under-20 di rugby. La sua carriera subì una svolta drammatica nel 2010 a causa di un grave incidente in campo, che gli causò la perdita parziale della vista da un occhio. Costretto a un ritiro prematuro, non si arrese: in Italia trovò una seconda possibilità grazie a speciali occhiali protettivi che gli permisero di tornare sul campo. Dal 2014 giocò con Udine, Viadana, Zebre e Benetton Treviso. Nel 2017 debuttò con la Nazionale italiana segnando i suoi primi punti contro le Fiji e diventando un esempio internazionale di tenacia e passione sportiva.

Una storia che dimostra come lo sport possa diventare forza di vita e resistenza. È un nuovo appuntamento della rassegna “Chistionis” organizzata dai comuni di Usellus e Gonnosnò, la Pro loco di Usellus, la Biblioteca Gramsciana e il Consorzio Due Giare.

