I finanzieri del Gruppo della Guardia di Finanza di Oristano hanno concluso un’indagine che ha portato alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria di un dipendente del Comune di Simaxis che usava per scopi privati l’auto di proprietà dell’Unione dei Comuni della Bassa Valle del Tirso e del Grighine.

Come accertato dalle Fiamme Gialle l’uomo, una volta terminato l’orario di lavoro, continuava tranquillamente a utilizzare il mezzo dell’Ente. Le attività investigative hanno permesso di raccogliere elementi utili per documentare un utilizzo «costante ed esclusivo».

La vicenda è ora al vaglio della Procura della Repubblica di Oristano che valuterà le conseguenti responsabilità penali a carico dell’indagato. Il dipendente infedele è stato anche segnalato alla Procura Regionale della Corte dei Conti per l’individuazione dell’eventuale danno erariale.

La Guardia di finanza «affianca le amministrazioni centrali e gli Enti locali nell’adozione di una strategia antifrode finalizzata a contrastare gli illeciti e gli sprechi, rafforzando le attività di controllo amministrativo e partecipando alla “Rete dei referenti antifrode”. Salvaguardare la spesa pubblica vuol dire assicurare che le imposte versate dai cittadini vengano correttamente impiegate, traducendosi in servizi per la collettività».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata