Operai al lavoro in via Brigata Sassari a Busachi dove sono in fase di svolgimento i lavori di riqualificazione dell’arteria principale del paese. Si stanno portando avanti le opere previste nel primo lotto per una spesa di 650 mila euro, ma complessivamente il Comune ha a disposizione un finanziamento regionale di un milione e 350 mila euro.

Dall’ingresso del paese è previsto il rifacimento dei marciapiedi, la riqualificazione degli slarghi, il rifacimento della piazza della chiesa di San Sebastiano.

Con i lavori del secondo lotto si proseguirà sino al Belvedere. «È un’opera importante che va a valorizzare ulteriormente il centro abitato e soprattutto la via principale che costituisce il biglietto da visita del paese e dove si affacciamo moltissime case realizzate in trachite», commenta il sindaco Giovanni Orrù. Affidati per 30 mila euro anche i lavori di rifacimento della segnaletica stradale orizzontale e verticale. Nella via Brigata Sassari si faranno una volta ultimato il lavoro di riqualificazione.

