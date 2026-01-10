Gonnosnò, 450mila euro per il miglioramento del patrimonio urbanoRisorse in arrivo da fondi regionali e grazie alla quale si effettuerà la bitumatura della ex strada ferrata
Diverse le novità, a Gonnosnò, sul fronte viabilità, edifici e spazi urbani. Il Comune nelle scorse settimane ha ottenuto finanziamenti per un totale di 450mila euro, destinati al miglioramento del patrimonio urbano.
Risorse in arrivo da fondi regionali e grazie alla quale si effettuerà la bitumatura della ex strada ferrata che collega Gonnosnò con Sini e si riqualificherà il municipio (con l’installazione dell’ascensore all’interno dell’edificio).
Inoltre, verrà pavimentata lo spazio dove si accendono i falò e la piazza dell’anfiteatro, riqualificato il parco giochi e messi a norma i servizi igienici dell’area. Grande è la soddisfazione del primo cittadino di Gonnosnò.
«Certamente un importante risultato – afferma Peis - conseguito grazie al lavoro dell'ufficio tecnico comunale, nella parte contabile dell'ufficio finanziario, che negli ultimi tre mesi hanno portato al Comune di Gonnosnò finanziamenti regionali per 1.315mila euro. Il risultato di un lavoro costante e di continua attenzione verso le opportunità di finanziamento prospettate dalla Regione».