Partirà a breve la manutenzione straordinaria di alcune vie del centro abitato: si è concluso l’iter che ha portato al trasferimento nelle casse comunali di 300 mila euro, contributo che permetterà di intervenire in diverse arterie che presentano un degrado tale da costituire un potenziale rischio per la sicurezza pubblica, rendendo necessario il rifacimento completo dello strato di usura.

Il progetto, redatto dall’ufficio tecnico comunale, prevede la bitumatura dei tratti maggiormente danneggiati, preceduta dalla fresatura dell’asfalto esistente. I lavori comprendono inoltre la sostituzione di caditoie e griglie stradali ormai obsolete e il rifacimento integrale della segnaletica orizzontale.

Le vie coinvolte sono via Carlo Alberto, via Vittorio Emanuele III, via Fosse Ardeatine, via Marconi, via San Pietro e via Santa Vittoria.

L’opera, dal valore complessivo di 360 mila euro, è cofinanziata dal Comune con 60 mila euro aggiuntivi rispetto al contributo regionale ottenuto.

«Il Comune- sottolinea il sindaco Salvatore Pes - da sempre attenta alla sicurezza stradale e al decoro urbano, ha ritenuto prioritario sostenere economicamente il progetto, garantendo un miglior posizionamento in graduatoria e l’avvio immediato dei lavori. Un intervento che rappresenta una delle azioni centrali del nostro programma di mandato».

