Incendio in un’abitazione a Fordongianus alle prime luci dell’alba di oggi. Le fiamme sarebbero divampate nella camera da letto e un 67enne è finito in ospedale per un principio di intossicazione a causa del fumo.

L’allarme è scattato intorno alle 7 in una casa di via Tirso. Al momento non sono ancora chiare le cause, di certo però il fuoco è divampato nella camera da letto dell’uomo, con problemi di salute. In pochi secondi le fiamme hanno avvolto gli arredi (persino il materasso) e la stanza si è riempita di fumo, l’uomo è riuscito ad allontanarsi ma nel frattempo ha inalato molto fumo.

I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per domare le fiamme, mentre il 58enne è stato assistito dagli operatori del 118 che poi lo hanno trasferito al San Martino in codice giallo.

