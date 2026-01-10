Ardauli, il 15 gennaio si fa il punto sull'emergenza idrica nel Barigadu e nel MandrolisaiTanti i disservizi che lamenta da tempo la popolazione del territorio. Con l’occasione saranno presentate le soluzioni progettuali di Abbanoa
Sarà di nuovo Ardauli ad ospitare il prossimo 15 gennaio l’assemblea pubblica che servirà per fare il punto sull’emergenza idrica nel Barigadu e nel Mandrolisai. Tanti i disservizi che lamentano da tempo le popolazioni di questo territorio.
L’incontro segue quello di agosto e in quest’occasione verranno presentate le soluzioni progettuali di Abbanoa. In estate nel paese del Barigadu era stato assunto un impegno preciso: presentare al territorio, entro il 2025, le soluzioni progettuali in grado di affrontare in modo strutturale la crisi idrica dell’area.
«Come ho già dichiarato ad agosto, dopo un anno e mezzo dall’insediamento del nuovo Consiglio regionale e ad un anno dalla nomina del CdA di Abbanoa, il drammatico problema dell’approvvigionamento idrico del Barigadu e del Mandrolisai è entrato ufficialmente nell’agenda politica regionale - dichiara il consigliere regionale Salvatore Cau -. In questi quasi due anni abbiamo lavorato con continuità perché un tema rimasto troppo a lungo ai margini, diventasse una priorità, chiedendo tempi certi, convocando momenti pubblici e incalzando sull’avanzamento delle attività». Quindi aggiunge: «Gli impegni li stiamo mantenendo: negli ultimi sei mesi abbiamo organizzato due incontri e lavorato affinché venissero rispettate le tempistiche. Abbanoa ha confermato quanto promesso e il 15 gennaio 2026 il presidente di Giuseppe Sardu, insieme allo staff tecnico, presenterà lo stato dell’arte del progetto e le soluzioni progettuali in preparazione, secondo il cronoprogramma condiviso. Ora l’obiettivo è trasformare la pianificazione in atti conseguenti e interventi concreti, per dare finalmente risposte a comunità che attendono da troppo tempo.
L’appuntamento il 15 è per le 17,30 al salone pubblici spettacoli. A moderare l’incontro che vedrà anche la partecipazione dei consiglieri regionali del territorio, sarà la presidente dell’Unione dei Comuni del Barigadu Tina Fadda. L’assemblea è aperta alla cittadinanza e rivolta in particolare ad amministratori locali, operatori economici e a tutti coloro che vivono quotidianamente le conseguenze delle criticità idriche nei due territori.