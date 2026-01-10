Arriva, puntuale, la replica del sindaco Alfonso Marras dopo le accuse dei consiglieri di opposizione Alessandro Campus e Angelo Masala, che hanno definito “fallimentare” il bilancio delle festività natalizie e del Capodanno. Il primo cittadino sottolinea che «la città si è confermata una meta di primo piano e il format musicale scelto per la notte di San Silvestro ha garantito una partecipazione ampia e un clima di festa».

Marras evidenzia inoltre che la Regione ha inserito Bosa nel cartellone dei grandi eventi dell'isola, un riconoscimento che considera la prova della qualità del lavoro svolto. Il sindaco rimarca anche l'impegno dedicato all'intero periodo natalizio con un mese di appuntamenti, spettacoli e iniziative rivolte a tutte le fasce d'età. Secondo Marras, la città «ha vissuto settimane di animazione continua, con particolare attenzione ai più piccoli grazie a giochi in piazza, incontri tematici e attività diffuse nel centro storico».

Sulle critiche dell'opposizione, il sindaco parla di valutazioni «basate su impressioni parziali, perché giudicare un mese di eventi attraverso una singola immagine significa ignorare la realtà». Marras aggiunge come «chi non ha partecipazione alle iniziative non può cogliere l'impegno della macchina comunale, delle associazioni e degli operatori che hanno lavorato per garantire sicurezza, qualità e partecipazione».

