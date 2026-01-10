Dal Comune di Ardauli informano che i piani personalizzati di sostegno, finanziati con la legge 162/98, vanno in continuità dal 1° gennaio fino al 30 aprile con gli stessi importi e le stesse condizioni del 2025. La rivalutazione dei piani personalizzati avverrà, dopo aver acquisito la certificazione ISEE 2026, entro il 31 marzo, mentre la rivalutazione e l’aggiornamento della scheda salute e della scheda sociale, sarà possibile su richiesta dei singoli beneficiari.

Per quanto riguarda l’attivazione dei nuovi Piani Personalizzati le domande si presentano al servizio sociale entro il 31 marzo.

