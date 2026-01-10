Domenica, a Pau, evento di sensibilizzazione sul randagismo. Alle 11, negli spazi della sala polifunzionale è in programma l’iniziativa “Non mi piace, non lo butto!”.

Nel corso della mattinata le persone potranno fare una scelta responsabile attraverso l’evento. Come? Ogni anno si ricevono tanti regali, soprattutto nel periodo natalizio, alcuni richiesti e altri che non piacciono o che rimangono in scatola. Proprio i regali che non sono piaciuti, anziché essere gettati via potranno essere donati e messi all’asta nella giornata di domenica. Il ricavato verrà poi utilizzato per combattere il problema del randagismo. Per partecipare alle aste saranno utilizzati dei gettoni, che potranno essere acquistati sul posto (al costo di 1 euro si avranno 2 gettoni).

I soldi raccolti durante la manifestazione, organizzata dal Ceas “Parco dell’Ossidiana”, dal Comune e dall'Oipa, saranno utilizzati per sostenere un progetto del partner del rifugio “OIPA, una zampa sul cuore”.

