Giacche e maglioni più pesanti sopra il grembiule, aule gelide. Nella scuola materna di via Campania da giorni il riscaldamento non funziona come dovrebbe e a segnalare il disagio sono alcune mamme. «Dal 7 gennaio, al rientro dalle vacanze, i bambini sono al freddo», raccontano.

Un disagio registrato fino a questa mattina, proprio nei giorni in cui il meteo è stato più inclemente. Dalla scuola, spiegano i genitori, non c’è stata alcuna comunicazione ufficiale sulla situazione.

«Le maestre ci hanno invitato a coprire meglio i bambini», riferiscono, una soluzione di fortuna che non placa le preoccupazioni delle famiglie.

Non è la prima volta che accade. Già a novembre alcune classi di altri istituti erano rimaste senza riscaldamento e il caso era finito anche in Consiglio comunale, attraverso un’interpellanza della minoranza. In quell’occasione il sindaco aveva spiegato che nel passaggio dal gas al metano gli impianti avevano registrato difficoltà tecniche. Problemi che, a distanza di mesi, continuano a ripercuotersi sui più piccoli.

