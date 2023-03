Un folto pubblico ha assistito, a Uri, alla cerimonia di intitolazione della scuola secondaria di primo grado a padre Giuseppe Pinna - Mulas S.J.

«Un percorso durato oltre due anni che ha coinvolto in modo diretto i nostri giovanissimi studenti, rendendoli veri e propri cittadini attivi, con la richiesta di un loro parere nel merito, un “voto” sull’intitolazione della loro scuola che è risultato pienamente favorevole», ha dichiarato il sindaco, Matteo Emanuele Dettori.

Un evento al quale hanno partecipato, tra gli altri, il Magnifico Rettore dell'Università di Sassari, Gavino Mariotti e l'amministratore straordinario della Provincia di Sassari, Pietrino Fois.

«Il convegno in aula consiliare ha ripercorso la vita del professor Pinna Mulas, coinvolgendo le autorità che nei loro interventi sono state seguite con molto interesse dagli studenti, chiamati in prima persona a fare tesoro della storia di un grande urese che viene ancora ricordato, anche dopo 200 anni dalla sua morte, perché ha lasciato una traccia indelebile del suo passaggio nella storia nel settore della formazione e accademico turritano - ha concluso il primo cittadino -. Un bel momento per fare memoria delle nostre radici ed incentivare i nostri giovani a riscoprire le storie dei nostri personaggi più illustri».

© Riproduzione riservata