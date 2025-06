I loro nomi si leggono nelle pietre sistemate a terra attorno all'ulivo, ma anche in una targa con scritto “Chi pianta un albero pianta speranza”. I bambini della scuola primaria Uras hanno voluto festeggiare la fine dell'anno scolastico piantando nel loro cortile un ulivo. Un simbolo che resterà nella scuola dove loro stessi hanno imparato a leggere ea scrivere e dove hanno conosciuto tanti nuovi amici. Un gesto semplice ma dal profondo significato simbolico. I bambini sono quelli della 5 elementare, in tutto sedici: per loro si tratta dell'ultimo anno nella scuola di via Grazia Deledda che ospita sia la primaria sia l'infanzia. L'albero è stato piantato grazie all'aiuto dei loro insegnanti. I piccoli studenti, anche se cambieranno scuola, potranno ammirare e osservare la crescita della pianta.

