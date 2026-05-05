Si è conclusa con tre denunce a piede libero un’indagine condotta dai carabinieri della Stazione di Uras, avviata dopo il furto di un monopattino elettrico dal cortile di un’abitazione.

Dopo la sparizione del mezzo, sono stati avviati immediati accertamenti. I militari hanno analizzato i filmati di alcune telecamere di sorveglianza , riuscendo infine a identificare l’autore del furto.

Non solo: i carabinieri hanno anche accertato che il monopattino rubato è stato dapprima ceduto a un giovane di Pabillonis e successivamente venduto a un altro soggetto residente a Guspini.

Tutte e tre le persone coinvolte sono state così segnalate alla Procura della Repubblica di Oristano. Il mezzo è stato invece restituito al proprietario.

(Unioneonline)

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