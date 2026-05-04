L’amministrazione comunale di Siamaggiore guidata dal sindaco Davide Dessì, in collaborazione con la Lilt di Oristano promuove una giornata dedicata alla prevenzione del tumore al seno. L'appuntamento per le donne è per sabato 9 maggio, dalle 9:30 alle 12:30, presso l'ambulatorio comunale in via Colombo. Come fanno sapere gli organizzatori, la visita senologica è gratuita, ma è necessaria la prenotazione.

Per prenotarsi, è necessario scrivere all'indirizzo mail prenotazioni.siamaggiore@gmail.com, indicando nella richiesta il nome, la residenza e il numero di telefono.

Non è la prima volta che la Lilt, sempre in prima linea per la prevenzione, organizza giornate dedicate allo screening. Spesso, quando c'è il sospetto che qualcosa non vada bene, i medici indirizzano la donna a effettuare esami più specifici.  

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