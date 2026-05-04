A Ghilarza nell’ultimo Consiglio comunale è il gruppo all’opposizione a consentire lo svolgimento della seduta. La maggioranza, infatti, da sola non avrebbe i numeri per procedere con l’esame dell’ordine del giorno: l’esame e l’approvazione del rendiconto di gestione, variazioni al bilancio e due regolamenti, quello per l’erogazione dei contributi alle associazioni culturali e quello che regolarizza l’accesso all’area cani.

«Non usciamo dall’aula solo per una questione di rispetto per chi ha preparato gli atti per tempo», ha detto la capogruppo Eugenia Usai prima di annunciare l’astensione del gruppo sia per il rendiconto che per le variazioni al bilancio. Il primo andava infatti approvato entro il 30 aprile, pena nemmeno procedere con le variazioni al bilancio.

L’esame del rendiconto di gestione è stata l’occasione per il sindaco Stefano Licheri di fare il punto sugli ultimi cinque anni della legislatura da lui guidata. La variazione al bilancio ha visto il Comune incassare 242 mila euro in più per il fondo unico. Denari che serviranno a coprire per 60 mila euro il costo dell’energia elettrica per 40 mila per adeguare gli stipendi dei dipendenti, 20 mila per garantire i contributi alle associazioni sportive che in un primo momento erano stati eleminati per far fronte ad altre spese suscitando i malumori della minoranza e non solo. Inoltre, poco più di 18 mila euro serviranno per tamponare la situazione legata allo sfalcio dell’erba in attesa che la Regione trasferisca i fondi per Lavoras. Altre variazioni hanno riguardato spese legali per 15 mila euro, altrettanti per i barracelli, 10 mila la manutenzione di immobili e altre piccole spese. Astensione anche sui regolamenti. Usai ha chiesto chiarimenti se per le associazioni il contributo fosse cumulabile con altri in arrivo da altri enti e l’assessora Flore ha dato risposta affermativa. Approvato il regolamento per l’area cani dove i lavori per la sistemazione partiranno a breve.

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