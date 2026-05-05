Un gesto concreto per sostenere non solo le donne nel loro percorso di cura, ma anche i loro figli nel cammino verso il domani.

L'associazione "Le Belle Donne di Oristano", nata nel 2012 come gruppo spontaneo di amiche che si sono ritrovate dopo aver imbattute nell'esperienza del tumore al mammario, con l'intento di aiutarsi e aiutare altre donne che hanno vissuto la stessa esperienza, promuove una raccolta fondi mediante la distribuzione di piante e fiori, che si terrà in piazza Roma ad Oristano, il 9 e il 10 maggio dalle 10 alle 20, in occasione della festa della mamma.

Nell'occasione verrà tenuta una mostra d'arte con l'esposizione di opere, omaggio di alcuni artisti. Con l'iniziativa l'associazione si propone di sostenere l'assegnazione di due borse di studio di 4 mila euro ciascuna, a altrettanti figli di donne affette da tumore mammario, studenti della scuola media inferiore e di quella superiore, con lo scopo di offrire ai ragazzi un'occasione di crescita personale, culturale e linguistica, che contribuisce a rafforzare autonomia, fiducia e prospettive future, attraverso un'esperienza formativa all'estero.

"Un progetto - spiega la presidente Maria Cadeddu - che è in attesa di valutazione nell'ambito dell'edizione del 2026 del concorso “Charity Goal” indetto dalla Solowomenrun di Cagliari, la manifestazione a cui l'associazione Le belle donne partecipa da diversi anni. Già nell'edizione del 2025, l'associazione ha ottenuto l'accoglimento, e quindi il finanziamento, della proposta che prevede l'organizzazione di un'escursione riservata alle donne colpite da tumore mammario".

L'escursione si effettuerà nel mese di giugno nel territorio di un comune sardo ancora da selezionare fra i vari paesi presi in considerazione e si avvarrà dell'ausilio di una esperta guida del posto. Le interessate potranno fare richiesta di partecipazione secondo le modalità che verranno presto rese note dall'associazione.

© Riproduzione riservata