Equilibrio di bilancio sano, stabile e solidità finanziaria: è il risultato del rendiconto di gestione 2025 approvato dalla giunta comunale, guidata da Diego Loi.

Il risultato di amministrazione risulta pari a 4 milioni di euro. Le risorse accantonate ammontano a 555mila euro, quelle vincolate 2 milioni e 459mila, mentre il totale di quelle destinate agli investimenti sono poco più di 490mila euro. Pertanto risulta un avanzo di disponibile di 505mila euro che potrà essere utilizzato per la programmazione di ulteriori investimenti per la comunità, il centro urbano e il territorio, rispettando gli equilibri di bilancio.

L’ente comunale quindi ha operato con responsabilità, mantenendo stabilità finanziaria senza rinunciare agli investimenti e ai servizi per la comunità, infatti il rendiconto approvato evidenzia «una gestione amministrativa scrupolosa tesa a rafforzare una situazione finanziaria stabile, prudente nel pieno rispetto dei vincoli di finanza pubblica mantenendo l’equilibrio di bilancio», precisa il sindaco Diego Loi.

Il fondo cassa finale risulta 5 milioni euro: segnale di stabilità e liquidità per l’ente, che ha adempiuto regolarmente ai pagamenti, rispettando i vincoli di finanza pubblica: pareggio di bilancio, sostenibilità del debito e la spesa di personale.

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