Il piano di lavori nell’agro di Seneghe prosegue senza interruzioni, all'interno del programma generale del rafforzamento delle politiche per il territorio rurale. Stavolta l'amministrazione comunale ha programmato la manutenzione dei corsi d’acqua: un piano specifico per la messa in sicurezza dei torrenti Funtana ‘e cannas, Mesu inzas, Beneidi, Oppianu, S’arriu pitziu.

Interventi indispensabili per prevenire allagamenti, proteggere i terreni agricoli, garantire l’approvvigionamento idrico e per l’economia agropastorale della comunità, quindi per la prevenzione degli incendi.

Sono stati effettuati pulizia dell’alveo, rimozione di rifiuti, tronchi d'albero e sedimenti, taglio selettivo di arbusti e alberi lungo le sponde per evitare ostruzioni, mantenendo la vegetazione utile alla stabilità del terreno. Poi il consolidamento delle sponde per prevenire erosioni e frane, infine la verifica e manutenzione delle opere idrauliche: ponti, canali e sistemi di drenaggio.

Opere indispensabili per ridurre il rischio di alluvioni e danni alle colture, per prevenire l’erosione del suolo, migliorare la qualità dell’acqua e tutelare la biodiversità degli ecosistemi fluviali. «Un'azione concreta per la tutela del territorio e la prevenzione di criticità future, per garantire fruibilità nelle località di campagna e sicurezza per gli imprenditori agricoli. Insomma una gestione stabile e di lungo periodo di cura del territorio e valorizzazione del comparto agricolo, e una visione più ampia e integrata delle politiche ambientali», precisa il sindaco Albina Mereu.

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