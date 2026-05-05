Novità alla scuola civica di musica “Alessandra Saba”, con sede a Marrubiu: dal prossimo anno sarà possibile partecipare anche al corso di dj. Un importante passo della scuola verso i linguaggi della musica contemporanea ed elettronica.

​«L'iniziativa punta a consolidare l'eccellenza didattica della scuola, punto di riferimento per la diffusione della cultura musicale nel territorio, con un'offerta formativa ampia e rivolta a bambini, giovani e adulti» spiega il direttore Andrea Piras.

Intanto è stato aperto anche il bando docenti per il triennio 2026-2029. ​La Playup Cooperativa sociale, in qualità di soggetto appaltatore dei servizi formativi della scuola, ha aperto le candidature per la selezione dei docenti che faranno parte del corpo insegnanti per il prossimo triennio scolastico. La selezione avverrà per titoli e mira a individuare professionisti qualificati per il conferimento di incarichi di insegnamento nelle diverse discipline musicali previste dal piano dell'offerta formativa.

Gli interessati possono consultare il bando completo e presentare la propria candidatura esclusivamente online. Per ulteriori dettagli e approfondimenti, è possibile consultare anche il sito ufficiale della scuola civica.

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