L’associazione Band Apart propone tre serate per celebrare il cinema di uno degli autori più raffinati del 900. È Valerio Zurlini che ha saputo raccontare storie di solitudine, memoria e disincanto attraversando con eleganza alcuni

dei momenti più complessi della nostra storia.

La rassegna inizia oggi alle 20.30 nella sede di via Canalis con la proiezione di “Estate violenta”, la serata sarà introdotta da uno dei soci storici, Pasquino Fadda. Martedì 12 il film “La ragazza con la valigia” e martedì 19 si chiude con “La prima notte di quiete”.

«Il centenario della nascita di Zurlini offre l’occasione per riscoprire la sua opera e riflettere sul valore di un cinema capace di interrogare il presente attraverso la memoria – fanno sapere gli organizzatori – I suoi film, sospesi tra lirismo e realismo, continuano a parlarci con sorprendente attualità, grazie a una regia attenta ai dettagli e a una straordinaria capacità di dirigere gli attori».

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