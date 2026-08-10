È successo di nuovo: un grosso olmo è crollato ai giardini di viale Repubblica, a Oristano, e solo per un fortuito caso al momento dello schianto nessuno si trovava nei paraggi. La pianta era infatti collocata a ridosso del muro di recinzione del Centro servizi culturali, in un punto frequentato abitualmente da bambini e ragazzi. Il cedimento avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.

L’area è stata subito recintata e questa mattina gli operai della Oristano Servizi sono al lavoro per tagliare e rimuovere il tronco.

«Io sono stato avvisato sabato mattina e ho effettuato un sopralluogo – spiega il direttore tecnico della società in house che si occupa della manutenzione del verde –. Per fortuna l’impatto non ha avuto nessuna conseguenza».

L’olmo, precisa, era già inserito nel programma degli interventi: «Era già prevista una rimonda, con l’alleggerimento delle parti secche, ma non era possibile prevedere il crollo».

Tra le possibili cause del cedimento potrebbe esserci anche il caldo torrido delle ultime settimane. «Non è escluso che il caldo abbia causato la perdita di turgidità di alcune branche, che hanno esercitato una pressione sul fusto provocandone la rottura».

La manutenzione dell’area proseguirà nei prossimi mesi. «Abbiamo la situazione sotto controllo. Sono già in programma una serie di interventi di alleggerimento, in attesa della potatura più profonda prevista in autunno».

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