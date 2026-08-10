Un’autofficina completamente abusiva e una gestione dei rifiuti speciali pericolosi basata sul "fai da te". Questo è lo scenario scoperto dagli agenti del nucleo di Polizia Giudiziaria, ambientale ed edilizia della Polizia Locale di Oristano nella zona industriale nord della città. L’operazione si è conclusa con il sequestro preventivo della struttura e la denuncia del titolare.

Durante l'ispezione dei locali, gli agenti si sono trovati di fronte a una vera e propria discarica non autorizzata. All'interno dell'officina erano accumulati numerosi rifiuti speciali e pericolosi, stoccati senza alcuna tracciabilità o rispetto delle norme sanitarie vigenti. Tra i materiali sequestrati filtri, cinghie, oli motore usati e pneumatici usurati accumulati abusivamente.

I successivi accertamenti amministrativi hanno svelato che l'officina, pur condividendo gli spazi con un'azienda lecita all’interno della stessa area, era un “fantasma” per il fisco e per lo Stato. L'attività era infatti totalmente priva di autorizzazioni e licenze e il personale è risultato irregolare.

L'autofficina e tutti i rifiuti presenti sono stati posti sotto sequestro penale.

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