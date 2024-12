Ricco calendario di eventi a Fordongianus per le festività natalizie. L’Amministrazione guidata dal sindaco Serafino Pischedda ha infatti stanziato 13mila euro dal bilancio per dar corso al programma di eventi che sarà portato avanti in collaborazione con la Pro loco.

Il 19 dicembre, dalle 15 nella Piazza Aragonese, si terrà “Aspettando Babbo Natale”, una giornata dedicata ai bambini con tanti giochi e palloni gonfiabili, organizzata dal Servizio sociale associato dell'Unione dei Comuni del Barigadu.

Il 22 dicembre, sempre nella stessa piazza dalle 15, degustazione caratteristica del Natale per tutta la popolazione e a seguire intrattenimento musicale. Si prosegue il 28 dicembre: dalle 12,30 presso l'Istituto del Cottolengo, si terrà una giornata dedicata alla terza età e rivolta alle persone ultrasettantacinquenni residenti a Fordongianus.

La giornata vedrà la partecipazione attiva degli anziani che frequentano, presso la sede della Biblioteca comunale, il laboratorio organizzato e gestito dal Servizio sociale associato dell’Unione dei Comuni del Barigadu. Il 5 gennaio, dalle 15, “Arriva la Befana”, uno spettacolo dedicato ai bambini con animazione giochi e musica, il 6 dalle 14 sarà proposto il giro per la visita dei presepi realizzati nelle vie del paese e dalle 19 il concerto musicale tenuto da un Coro Polifonico, presso la Chiesa Parrocchiale di San Pietro. La manifestazione sarà conclusa da un momento di accoglienza per tutti i partecipanti.

L’11 gennaio, dalle 17,30 presso la chiesa Parrocchiale, sarà presentato il libro di Joyce Mattu "Feste e tradizioni nel vortice del ballo" finanziato dall’Amministrazione comunale e scritto sulla base di un progetto di ricerca realizzato da alcuni giovani del posto dopo varie interviste a tanti anziani del paese. La presentazione, che vedrà la presenza di diversi relatori, sarà conclusa con un momento di accoglienza presso l'Aula Consiliare aperto a tutti i partecipanti. Infine il 16 gennaio in via Fadda l’accensione del falò per Sant’Antonio.

© Riproduzione riservata