La regina dei vini oristanesi cambia abito, ma non identità e diventa la protagonista del primo Vernaccia Mixology Contest, la competizione che il Comune ha organizzato nell’ambito de “Le Notti del Vino – Calici, Vicoli e Sapori”, in programma il 31 luglio, per invitare i bar cittadini a trasformare uno dei prodotti più rappresentativi del territorio in un cocktail originale. L’iniziativa, promossa dall’assessorato alle Attività produttive, è rivolta ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di Oristano. Ogni attività potrà partecipare gratuitamente con una sola proposta, attribuendo al cocktail un nome capace di richiamare la città, la sua storia o la sua identità culturale.

L’obiettivo è reinterpretare in chiave moderna uno dei simboli dell’enogastronomia locale, valorizzando la professionalità e la creatività degli operatori del settore. «La Vernaccia di Oristano è un prodotto identitario che racconta la nostra storia e le nostre tradizioni. Attraverso la creatività dei baristi vogliamo dimostrare come possa essere valorizzata anche con linguaggi nuovi e contemporanei» spiega l’assessora alle Attività produttive Valentina De Seneen. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il 23 luglio.

I cocktail in gara saranno consegnati entro le 21 del 31 luglio al presidio allestito dal Comune in piazza Eleonora, dove una commissione, della quale farà parte anche un enologo, li valuterà in base alla qualità gustativa, all’originalità, alla valorizzazione della Vernaccia e alla capacità del nome scelto di rappresentare Oristano. La proclamazione del vincitore è prevista nel corso della serata conclusiva della manifestazione.

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