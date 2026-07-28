Curcuris, al via le richieste per l'accesso al rimborso degli incentivi universitariPotranno beneficiare dei contributi gli studenti residenti in paese da almeno 2 anni
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Il Comune di Curcuris ha pubblicato il bando per l’accesso al rimborso degli incentivi universitari per l’anno accademico 2025/2026. Potranno beneficiare dei contributi gli studenti universitari residenti a Curcuris da almeno 2 anni, iscritti ad un corso di Laurea Magistrale a ciclo unico, Triennale o Specialistica biennale. Gli interessati potranno presentare le richieste di rimborso entro il 30 novembre, presso l’Ufficio Servizi Sociali e Culturali del Comune. La consegna potrà avvenire via PEC (indirizzo protocollo.curcuris@legalmail.it) o a mano all’Ufficio Protocollo in municipio.