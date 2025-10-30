Ad Ula Tirso il Comune corre in soccorso della parrocchia. Il salone parrocchiale e oratorio della chiesa di Sant’Andrea necessita infatti di interventi di manutenzione straordinaria e l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Danilo Cossu ha deciso di stanziare dal proprio bilancio una somma di 50 mila euro per fronteggiare le urgenze che si sono presentate.

Sul tavolo del sindaco è anche arrivata la richiesta di finanziamento per interventi di manutenzione e adeguamento del locale e dei servizi igienici dell’Oratorio parrocchiale con allegata relazione sugli interventi da eseguire e report fotografico.

L’esecutivo ha deciso quindi di accordare un finanziamento di 50 mila euro, “considerata l’importanza della collaborazione con l’ente ecclesiastico e in considerazione del fatto che gli interventi verranno eseguiti nell’interesse dell’intera comunità, in quanto il locale è utilizzato dalla popolazione per realizzare momenti di socialità, educativi, di svago, nonché attività culturali, ludico- ricreativi”, si precisa nella delibera adottata dalla Giunta comunale.

Le somme sono state stanziate attingendo ai fondi dell’avanzo di amministrazione. Secondo quanto stabilito il locale sarà utilizzato in modo congiunto per 5 anni, rinnovabili per ulteriori 5.

