È una lunga estate ricca di appuntamenti quella predisposta dall'amministrazione comunale di Tresmuraghes in collaborazione con le associazioni del paese: Consulta giovanile, Consiglio comunale dei ragazzi, Circolo Aspi. Le iniziative si svolgono prevalentemente nella marina di Porto Alabe, per la gioia anche dei turisti già particolarmente numerosi.

A completare il cartellone del mese di giugno ci sarà “yoga sotto le stelle” presso la spiaggia in programma martedì 27 alle 20.45. Manifestazione che si ripeterà giovedì 18 luglio e giovedì 3 agosto. Nutritissimo il programma di luglio, che inizia sabato 1 alle 20 con il torneo di calcetto tutto in una notte. Domenica 16 luglio alle 19 giochi gonfiabili per bambini. Venerdì 21 luglio alle 18 sul lungomare manifestazione equestre, mentre domenica 23 alle 18 in piazza del Ginepro serata di animazione dei bambini. Venerdì 28, alle 18, il torneo di beach volley; sabato 29 ancora in piazza del Ginepro serata musicale con il coro di Santa Cecilia. Domenica 30 alle 18 festa di Nostra Signora del mare, con la serata musicale dell'associazione culturale San Giorgio Martire.

Ad agosto venerdì 4 alle 19 torneo di calcetto per bambini; martedì 8 nel Largo Sebastiano Moretti serata musicale in onore di San Ciriaco. Ed ancora giovedì 10, alle 22, gara di balli e ballo liscio, domenica 20 gita al parco acquatico con partenza alle 8 dal Largo Moretti.

