Continua ad essere interdetta la torre di Columbargia, ma l’iter per l’inizio dei lavori prosegue con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati. Nei giorni scorsi si è svolto un ulteriore sopralluogo ad opera degli architetti incaricati dal ministero della Cultura, dalla Soprintendenza e l'impresa che si è aggiudicata i lavori, per definire gli ultimi accorgimenti prima di dare inizio agli interventi.

«La peculiare posizione della torre – afferma il sindaco Gianluigi Mastinu - ha reso necessarie una serie di misurazioni e di calcoli di pendenze per il trasporto dei materiali ed il loro posizionamento a ridosso dello stesso monumento. Concluse quindi le operazioni logistiche e organizzative - aggiunge il sindaco - inizieranno a brevissimo prima i lavori di messa in sicurezza con il puntellamento delle mura perimetrali e a seguire il restauro conservativo interno ed esterno. Sarà nostra cura comunicare l'avvio della messa in sicurezza e le successive fasi dei lavori».

