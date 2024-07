Per superare un diniego da parte dell’ufficio tutela del paesaggio su una idea progettuale precedente, l’amministrazione comunale di Tresnuraghes sta provvedendo ora alla predisposizione di un nuovo elaborato. «L’obiettivo è l’installazione di passerelle in legno – evidenzia il sindaco Gianluigi Mastinu - sopraelevate rispetto alla quota dell'arenile, consentendo di preservare la flora e la fauna autoctone ed assicurando in questo modo due accessi distinti per disabili e mezzi gommati di pulizia dell'arenile, confidando nell'autorizzazione degli enti preposti alla tutela del sito».

Decade dunque l’idea originaria di una passerella fissa in terra stabilizzata dello stesso colore della sabbia, in modo da integrarsi armoniosamente con il paesaggio costiero L'accesso così previsto avrebbe consentito ai portatori di handicap di raggiungere agevolmente la spiaggia. La pista sarebbe terminata con una piccola piattaforma in legno sulla quale sarebbe stata messa a disposizione la sedia job.

«Si sta provvedendo intanto - sottolinea il sindaco - ad effettuare un ulteriore intervento sulle passerelle presenti per evitare le interruzioni e al posizionamento di ulteriori tratti per consentire di arrivare più vicino alla battigia. Tutti interventi - spiega Mastinu - mirati ad assicurare un adeguato e fruibile accesso al nostro litorale, inclusivo per tutti comprese le persone disabili».

