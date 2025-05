Sono in dirittura d’arrivo i lavori di messa in sicurezza di una porzione della marina di Tresnuraghes, mirati alla protezione del versante costiero soggetto a fenomeni di erosione. L’intervento ha previsto la rimozione degli elementi rocciosi instabili e dei detriti in equilibrio precario, sostituiti con una nuova barriera di protezione spondale.

I tecnici hanno proceduto al riposizionamento di elementi lapidei per contrastare l’azione del mare e prevenire nuovi smottamenti.

A seguire, è prevista la rinaturalizzazione dell’area con il ripristino della copertura vegetale mediante la messa a dimora di arbusti autoctoni. Una fase fondamentale, spiegano i progettisti, per proteggere il terreno dall’erosione provocata dagli agenti atmosferici.

«Un intervento tanto atteso quanto necessario — evidenzia il sindaco Gianluigi Mastinu —. Stiamo restituendo alla comunità e ai visitatori un tratto di costa più sicuro e rispettoso dell’equilibrio ambientale. È una risposta concreta al rischio idrogeologico e al tempo stesso un atto di cura per il nostro territorio».

L’area resterà interdetta al transito fino alla fine dei lavori e alla revoca dell’ordinanza, emessa per motivi di sicurezza.

