Uno dei beni storici e culturali ai quali la comunità di Trenuraghes ma anche dell’intera Planargia è particolarmente affezionata potrà fra breve ritornare al suo splendore.

È in fase di avvio l’iter tecnico che porterà alla messa in sicurezza della Torre di Columbargia.

«Il ministero della Cultura – spiega soddisfatto il sindaco Gianluigi Mastinu - ha affidato l'incarico di progettazione a cui seguirà quello alla ditta per la realizzazione dei lavori. La Torre di Columbargia rientra infatti – evidenzia il primo cittadino -, nel finanziamento complessivo di 4 milioni e mezzo di euro con cui il ministero ha avviato un programma di valorizzazione di sette monumenti del sud Sardegna. Confidiamo in tempi rapidi di assicurare la messa in sicurezza e il restauro, al fine di garantire la conservazione del bene e la fruibilità di questo importante monumento».

Intanto, in attesa della realizzazione di queste importanti ed attese opere, si sono conclusi i lavori di predisposizione del sentiero che conduce alla stessa Torre di Columbargia e che consentirà la realizzazione degli interventi conservativi urgenti.

E sempre in tema di opere pubbliche sono da evidenziare quelli per la messa in sicurezza della Chiesa campestre di S. Antonio di Padova e la sistemazione delle strade via degli Olmi e località Spinalba con 93 mila euro.

