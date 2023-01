Gli incendi di fine luglio 2021 che nella Planargia e nel Montiferru non potranno certo facilmente dimenticare avevano creato importanti danni anche ad abitazioni principali, beni mobili e alle attività economiche e produttive di Trenuraghes.

Ora, a distanza di un anno e mezzo, arrivano però le liquidazioni in favore dei cittadini che erano stati particolarmente colpiti. Dopo aver acquisito le domande pervenute e aver svolto le successive e necessarie istruttorie, i funzionari dell’ufficio tecnico comunale hanno chiuso le pratiche e determinato nei giorni scorsi la liquidazione di due richieste per un importo complessivo di 17.657 euro, una valutata 8500 euro e l’altra 9157 euro.

Per la concessione dei riconoscimenti ai beneficiari, l’amministrazione comunale aveva usufruito di uno specifico stanziamento da parte della giunta regionale. Come si ricorderà fra il 24 ed il 25 luglio del 2021 il fronte del fuoco aveva creato particolarmente terrore nella borgata marina di Porto Alabe, scatenando il panico e consigliando di scappare e abbandonare le proprie case a residenti e turisti. Le violente fiamme distrussero boschi e pascoli, uccisero animali, in un ampia zona dell’oristanese da Santu Lussurgiu sino a raggiungere Sennariolo, Scano Montiferro, Cuglieri e Tresnuraghes.

