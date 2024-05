Cinque anni e quattro mesi di condanna per violenza sessuale di gruppo.

Il giudice del Tribunale di Roma ha deciso così per Erminio Coni, 38 anni di Terralba, Alessio Costella (36) e Andrea Finotto (38) di Arborea. Per tutti l’accusa era violenza sessuale di gruppo nei confronti di un’atleta paralimpica. La sentenza è arrivata nel primo pomeriggio al termine della camera di consiglio e della discussione del pm, che aveva sollecitato sei anni, mentre i difensori Valerio Martis e Ezio Ullasci avevano insistito sull’assoluzione perché convinti che non ci sia stata alcuna violenza.

I due difensori hanno, inoltre, sollevato l’eccezione di illegittimità costituzionale, facendo leva sulla lieve entità del fatto che prevede la diminuzione della pena pari a due terzi. Tutte argomentazioni che la difesa si ripromette di utilizzare nel ricorso in appello, dopo aver letto le motivazioni della sentenza che il giudice depositerà fra 15 giorni.

