Il Comune di Cabras ha indetto come Comune capofila e in forma associata con i Comuni di San Vero Milis e Marrubiu, un concorso pubblico per esami per l’assunzione di tre assistenti sociali, uno per ciascun Ente, a tempo indeterminato e pieno.

Il Comune di Cabras utilizzerà la graduatoria assumendo il primo candidato disponibile, la scelta dei soggetti nelle altre posizioni utili potrà poi essere fatta da tutti e tre i Comuni interessati dal bando, secondo l’ordine delle priorità assunzionali di ciascun Ente.

A determinare la necessità di una nuova assunzione nel Comune di Cabras è stata la situazione complessa verificatasi di recente, quando due delle tre assistenti sociali comunali si sono dimesse dopo aver vinto un concorso presso un altro Ente pubblico.

«L’impegno del Comune per reintegrare il personale è stato considerevole e indirizzato a ripristinare al più presto le figure dimissionarie – spiega l’assessora al Personale Alessandra Pinna -. Ora stiamo beneficiando di una assistente sociale a tempo parziale, in regime di convenzione con il Comune di Marrubiu e che a breve si trasferirà in modo definitivo e proseguiamo con la pubblicazione del concorso per il reintegro a tempo pieno e indeterminato dell’ulteriore figura mancante, così da garantire nuovamente la piena efficienza del servizio».

«Ripartiremo a breve con gli uffici a pieno regime, pronti a ricevere l’utenza con un servizio propositivo e attento alle esigenze dei cittadini e delle cittadine. Vogliamo impostare i nuovi servizi sociali dando attenzione a tutte le categorie ma in maniera particolare crediamo sia necessario potenziare le politiche giovanili, attraverso progetti dedicati alle nuove generazioni» ha sottolineato l’assessora alle Politiche sociali Laura Celletti.

La domanda di ammissione alla procedura concorsuale dovrà essere inviata entro le ore 20 di venerdì 19 aprile.

