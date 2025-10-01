Sarà eseguita venerdì 3 ottobre all'ospedale di Cagliari l'autopsia sul corpo di Claudio Manca, il 49enne trovato morto venerdì scorso con la sua bici danneggiata, in un canale a Terralba.

Per la morte del 49enne è indagato Battista Manis, 52 anni, l’imprenditore – proprietario di numerose tabaccherie nell'Oristanese – fermato con l'accusa di omicidio. La Procura di Oristano ha affidato l'incarico per l'autopsia al medico legale Roberto Demontis. Sarà lui a dover capire come è morto il 49enne e stabilire se il decesso, come sembra, sia riconducibile al fatto che la sua bici sia stata travolta da un'auto pirata, fuggita dopo l'incidente.

Nelle prossime ore sarà fissata anche l'udienza di convalida del fermo dell'imprenditore che ha nominato come difensore l'avvocato milanese Ivano Chiesa. Nei giorni scorsi il 52enne aveva denunciato l'incendio della sua villa e in alcuni video diffusi sui social avrebbe accusato qualcuno di essere stato pagato per farlo. E indicato il responsabile con un soprannome che sarebbe in qualche modo riconducibile a Claudio Manca.

