Un incendio sabato notte ha distrutto l’abitazione di un imprenditore di Terralba. Sono in corso le indagini, ma dai primi riscontri sembra che si tratti di un atto intimidatorio ai danni di Battista Manis, gestore di diverse ricevitorie e tabaccherie nell’Isola.

L’imprenditore già un anno fa aveva subito un’intimidazione, anche in quell’occasione la sua casa era finita nel mirino degli incendiari. Sull’episodio indagano i carabinieri.

Erano circa le 21 quando è scattato l’allarme. Manis racconta di aver sentito dei rumori forti poi un’esplosione e le fiamme in pochi secondi sono diventate sempre più alte e minacciose. Subito sono stati allertati i vigili del fuoco che hanno lavorato a lungo per domare il rogo e mettere in sicurezza l’abitazione.

«Qui è tutto distrutto - commenta l’imprenditore – Un danno enorme».

Le fiamme hanno coinvolto anche un’auto parcheggiata nelle vicinanze dell’abitazione che si affaccia su via Sicilia, la strada che porta verso Tanca Marchese.

I vigili del fuoco hanno effettuato tutte le verifiche necessarie per stabilire le cause del rogo; l’ipotesi è che sia stato utilizzato un innesco con liquido infiammabile. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini per fare luce sull’episodio. Al vaglio anche le immagini del sistema di videosorveglianza.

© Riproduzione riservata