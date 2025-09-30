Claudio Manca morto nel canale a Terralba: c’è un fermo per omicidio, rinviata l’autopsiaSvolta nelle indagini sul caso del 49enne trovato cadavere lo scorso venerdì, un incidente che subito era apparso poco chiaro
Svolta nelle indagini sulla morte di Claudio Manca, il 49enne trovato morto in un canale nella circonvallazione di Terralba venerdì scorso.
Nel corso della notte una persona è stata portata in caserma ed è in stato di fermo come indiziata di reato per omicidio.
L’ipotesi degli investigatori è che sia coinvolto in quell’incidente stradale che da subito è apparso poco chiaro: il corpo senza vita nel canale e la bici danneggiata poco distante.
Le indagini proseguono e intanto l’autopsia sul corpo di Manca, prevista stamattina, è stata rinviata.