Svolta nelle indagini sulla morte di Claudio Manca, il 49enne trovato morto in un canale nella circonvallazione di Terralba venerdì scorso.

Nel corso della notte una persona è stata portata in caserma ed è in stato di fermo come indiziata di reato per omicidio.

L’ipotesi degli investigatori è che sia coinvolto in quell’incidente stradale che da subito è apparso poco chiaro: il corpo senza vita nel canale e la bici danneggiata poco distante.

Le indagini proseguono e intanto l’autopsia sul corpo di Manca, prevista stamattina, è stata rinviata.

