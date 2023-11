Incontro a Samugheo tra la Regione e i sindaci dell'Oristanese e Nuoreseono per fare il punto sul progetto della “Trasversale sarda”, la nuova direttrice stradale per collegare Oristano e Tortolì

Dalla riunione sono emerse tre ipotesi per il tracciato della nuova arteria, che sarà lunga circa 160 chilometri.

In realtà sono sei le alternative progettuali elaborate nello studio illustrato da Opere e infrastrutture della Sardegna, società in house della Regione, e dal gruppo di progettazione, ma solo tre sono stati gli itinerari passati alla fase di approfondimento e considerati ottimali anche sulla base dell'impatto sul territorio.

«Un incontro, quello con i sindaci - spiega l'assessore regionale ai Lavori Pubblici, Pierluigi Saiu - fortemente voluto per condividere con il territorio le scelte per la realizzazione di un'opera viaria strategica la cui realizzazione comporterà un investimento importante. Nessuna decisione sarà calata dall'alto. La definizione dell'alternativa progettuale su cui si andrà avanti è quindi il risultato di questa condivisione».

«La Giunta - aggiunge Saiu - ha approvato nella variazione di bilancio, che approderà presto in consiglio, uno stanziamento di 8 milioni di euro, risorse che consentiranno di passare dalle alternative progettuali alla fattibilità tecnica ed economica, che, in virtù del nuovo codice degli appalti, includerà anche la progettazione definitiva, e quindi la possibilità di intercettare le risorse necessarie per l'opera il cui costo è stimato in circa 2 miliardi di euro, in prospettiva il più grande investimento su un'opera viaria in Sardegna, ma anche di procedere con quegli adempimenti necessari a ridurre i tempi verso l'apertura dei cantieri».

(Unioneonline/l.f.)

