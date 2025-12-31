Il 2025 si chiude a Bosa con il bel traguardo della signora Pietrina Pinna che ha festeggiato nei giorni scorsi il suo 102° compleanno. L'ultracentenaria nata a Bosa, ha trascorso una vita dedicata alla famiglia e al lavoro, crescendo ben 8 figli (5 femmine e 3 maschi) insieme al marito panettiere. La sua esistenza non è stata priva di dolori, come la perdita prematura di un figlio a soli 35 anni, un lutto che ha segnato inevitabilmente la sua vita.

Nonostante le difficoltà, ha sempre trovato la forza di andare avanti, seguendo con dedizione la sua famiglia e gestendo la casa con amore e cura. Per l'occasione la sua casa è stata invasa da figli, nipoti e pronipoti, tutti riuniti per celebrare il grande traguardo. La festeggiata è apparsa ancora arzilla ed entusiasta, godendo della compagnia dei suoi cari.

Il sindaco di Bosa, Alfonso Marras, che non ha potuto partecipare alla festa a causa din una indisposizione, farà visita alla concittadina nei prossimi giorni per complimentarsi con lei e portarle gli auguri a nome di tutta la cittadinanza. Pietrina Pinna è un esempio per la comunità e, soprattutto, un'iniezione di speranza lunga vita er tutti.

