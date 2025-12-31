Seduta di fine anno particolarmente significativa per il Consiglio Provinciale di Oristano, che ha approvato all’unanimità la prima stesura del nuovo Statuto dell’Ente, redatto secondo la normativa sugli enti di secondo livello. Il documento rappresenta un tassello fondamentale nel percorso di riorganizzazione della Provincia: definisce il funzionamento degli organi istituzionali, introduce la possibilità di deleghe ai consiglieri e prevede la costituzione di commissioni tematiche.

Nel dibattito, il consigliere Giuliano Uras ha evidenziato l’importanza di mantenere uno statuto “snello”, limitato ai principi generali, rimandando ai regolamenti attuativi la definizione delle procedure operative. Il testo passerà ora all’esame dell’Assemblea dei Sindaci, chiamata a esprimersi per l’approvazione definitiva.

Spazio poi al confronto sul Regolamento della Stazione Unica Appaltante (SUA). Il presidente Paolo Pireddu ha richiamato la necessità di bilanciare le esigenze dei Comuni e delle scuole con la carenza di personale tecnico, proponendo l’esenzione totale dagli oneri per gli istituti scolastici e una riduzione del 50% per i Comuni.

Il consigliere Renzo Ponti ha spinto per l’esenzione totale anche per i Comuni e le società partecipate, ma il dirigente Mariano Meloni, su sollecitazione del consigliere Domenico Gallus, ha segnalato il rischio di configurare aiuti di Stato.

L’esenzione per le scuole ha raccolto l’unanimità: la consigliera Laura Celletti ha sottolineato come liberare gli istituti da ulteriori costi significhi tutelare le risorse destinate alla formazione. La consigliera Federica Piras ha proposto inoltre di modulare gli oneri in base alla dimensione dei Comuni. Il vicepresidente Claudio Pinna, sostenuto dal consigliere Antonio Iattalese, ha ribadito la necessità di mantenere per ora la quota del 50% per i Comuni, per garantire stabilità al servizio.

La seduta ha affrontato anche le variazioni al bilancio pluriennale per l’inserimento di nuovi finanziamenti regionali:

1.993.259,35 euro per la manutenzione ordinaria delle strade provinciali;

209.000 euro per la bonifica dell’amianto nell’azienda agraria dell’Istituto Pischedda di Bosa;

242.796,60 euro per il ripristino delle coperture dello stesso istituto, intervento previsto per il 2026.

Infine, il Consiglio ha approvato la ricognizione delle partecipate, confermando l’efficienza della SPO – Servizi Provincia Oristano, unica società attiva dell’Ente. I servizi svolti, soprattutto negli edifici scolastici, sono stati giudicati tempestivi e di alta qualità. Il vicepresidente Pinna ha evidenziato che, con l’arrivo di nuove figure professionali, la Provincia potrà ulteriormente potenziare le attività a supporto del territorio.

© Riproduzione riservata