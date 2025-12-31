«Un risultato concreto che premia la determinazione dei consiglieri e delle consigliere provinciali del Campo Largo e che restituisce alla Provincia il suo ruolo di ente di supporto al territorio». Ne sono convinti i Consiglieri provinciali Renzo Ponti, Angelo Masala, Federica Piras e Laura Celletti, nel commentare la seduta consiliare che ha sancito una svolta attesa nella gestione della Stazione Unica Appaltante (Sua).

Le modifiche regolamentari approvate segnano infatti un cambio di rotta fondamentale, garantendo finalmente la gratuità totale del servizio per tutti gli istituti scolastici, una riduzione netta del 50% delle tariffe a carico dei Comuni del territorio e una sensibile riduzione per gli enti strumentali. «Questa non è solo una vittoria burocratica, ma un successo politico che rivendichiamo con orgoglio - dichiarano congiuntamente Ponti, Masala, Piras e Celletti -. «Abbiamo lavorato con fermezza per smontare un sistema tariffario che consideravamo ingiusto e penalizzante per le nostre comunità. Con le nuove regole, le scuole potranno investire le proprie risorse esclusivamente nella formazione senza il peso di costi d’appalto, mentre i Comuni e gli enti strumentali beneficeranno di un abbattimento dei costi che libererà ossigeno per i bilanci locali. Abbiamo riportato la Provincia alla sua missione originaria: essere un ente al servizio dei cittadini, delle cittadine e delle amministrazioni, e non un esattore che grava sulle casse degli enti locali».

Tuttavia, i rappresentanti del Campo Largo avvertono che il voto è solo il punto di partenza e che la vera sfida per il futuro prossimo riguarda la capacità operativa dell'ente. La riduzione dei costi deve infatti viaggiare di pari passo con l' efficienza dei servizi offerti. «Il traguardo raggiunto è fondamentale, ma ora la responsabilità passa interamente nelle mani della maggioranza- incalzano i consiglieri e le consigliere del Campo largo - affinché queste agevolazioni non rimangano una vittoria simbolica sulla carta, è necessario dare immediatamente gambe agli uffici. Chiediamo che la maggioranza si occupi senza ulteriori indugi del potenziamento del personale dedicato alla Sua, garantendo l'inserimento di figure professionali specializzate. Senza una struttura amministrativa adeguata e numericamente rinforzata, il rischio è che le procedure subiscano rallentamenti, vanificando gli sforzi fatti per rendere il servizio più accessibile e vantaggioso per il territorio».

Il gruppo del Campo Largo assicura che continuerà a vigilare con attenzione affinché l' ente provinciale provveda tempestivamente all’adeguamento della pianta organica, convinto che solo con uffici efficienti e tariffe eque la Provincia di Oristano possa realmente tornare a essere il motore dello sviluppo locale.

