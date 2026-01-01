Un fiocco azzurro e un fiocco rosa. Ovvero un doppio lieto evento ha inaugurato nel nuovo anno l’attività del reparto di Ginecologia ed Ostetricia dell’ospedale San Martino di Oristano, diretto dalla dottoressa Francesca Campus.

Alle 2.00 è venuto alla luce Salvatore, 3 chili e 630 grammi, figlio di una coppia di Milis, Emanuela Allegretti di 39 anni e Roberto Bussu di 38 anni.

Quaranta minuti dopo è nata Iris, 2 chili e 800 grammi, figlia di due genitori di Ghilarza, Giada Orrù di 27 anni e Cornelio Ligas di 42 anni.

L’Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia ha festeggiato i primi due nuovi nati nel 2026 con due piccole mongolfiere, contenenti i dati dei due piccoli, appese all’ingresso del reparto e sull’albero di Natale allestito in corsia.

Per i due parti spontanei hanno garantito l’assistenza i due staff della Ginecologia e della Pediatria del nosocomio oristanese.

«La nascita di due bambini nella prima notte dell’anno è segno di buon auspicio per un’inversione di tendenza nel 2026 visto il calo demografico sempre più preoccupante nella provincia di Oristano”, ha detto la dottoressa Campus, visto che «Oristano è la provincia con il tasso più basso di natalità in Sardegna».

© Riproduzione riservata